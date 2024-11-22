مسئولة تكشف تفاصيل المنح الدراسية الممولة من الحكومة البريطانية لجامعة حلوان

كتب- عمر صبري:

نظم مكتب العلاقات الدولية جامعة حلوان ندوة المنح الممولة من الحكومة البريطانية لعام 2025-2026 "، بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة British Council ، وذلك في إطار أنشطة مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان في التعاون الدائم مع الهيئات المانحة المختلفة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمى، والدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية.

ولاقت الندوة إقبالاً كبيراً بحضور العديد من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات بجامعة حلوان.

حيث تهتم جامعة حلوان بشكل موسع بالمنح الدراسية التي تساهم في رفع مستوى باحثيها ورفع تصنيف جامعة حلوان لما لها من أهمية كبيرة في اكساب الخبرات الأكاديمية والعلمية والعملية للباحثين.

قطاع الدراسات العليا

وقد أشار الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إلى أن البحث العلمي يعد الركيزة الأساسية لتقدم البلاد ونهضة الأمم لما له من دور كبير وفعال في دفع عجلة التطور وحل المشكلات والظواهر السلبية في المجتمع ، ويساهم قطاع الدراسات العليا في تكوين الكوادر العلمية والبحثية في المؤسسات الجامعية، مضيفاً إن حاجتنا للدراسات والبحوث العلمية تزداد يوماً بعد يوم ومن هذا المنطق تولى جامعة حلوان الإهتمام الأكبر بهذا القطاع.

افتتح الندوة الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والاستاذة فريدة محمد هاشم أمين الجامعة المساعد للدراسات العليا والبحوث، واستهلت الندوة بالترحيب بالسادة الحضور وممثلي المركز الثقافي البريطاني.

بريهان الشافعي

وقام بإلقاء الندوة الأستاذة بريهان شافعي، مدير البرامج، بالمركز الثقافي البريطاني، وتناولت من خلالها شرح مفصل عن الفرص التي يقدمها المركز، وكيفية التقدم لمختلف المنح والشروط الخاصة بكل منها، وكيفية التغلب على صعوبات التقدم إليها، وأوضحت مميزات كل برنامج. كما تضمنت الندوة الإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة الحضور.

وأشادت بريهان شافعي ، بترحاب جامعة حلوان، وأعربت عن سعادتها بأوجه التعاون المشترك بين المركز الثقافي البريطاني وجامعة حلوان، ومن خلال الحضور المتميز لتمثيل الكليات ومشاركتهم الفعالة.

وفي الختام أكد الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية عن أهمية اللقاءات التي ينظمها مكتب العلاقات الدولية لدعم تنافسية المتقدمين للمنح والفرص الدولية من المجتمع الأكاديمى من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب البحث العلمي، كما توجه بالشكر للسادة الحضور من أعضاء هيئة التدريس على تعاونهم من خلال الحضور المتميز لتمثيل كلياتهم الموقرة.

اقرأ أيضًا:

رواتب تصل لـ 4000 درهم.. فرص عمل جديدة في الإمارات - الشروط وخطوات التقديم

الهواري خطيبًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة غدًا من الجامع الأزهر

مواعيد امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة 2024