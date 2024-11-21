مخدر الاغتصاب.. أستاذ سموم تكشف تفاصيل علمية ومفاجأة عن عقار GHB

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة منى مجدي صابر، الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بالجامعة الحديثة، إن GHB أو حمض جاما هيدروكسي بيوتيرك Gamma Hydroxybutyrate أو حمض جاما هيدروكسي بيوتيرك هو مثبط للجهاز العصبي المركزي يشار إليه عادة باسم "عقار النادي" أو عقار "الاغتصاب".

وأضافت "منى"، في تصريحات إلى مصراوي، أنه يتم إساءة استخدام GHB من قبل المراهقين والشباب في الحانات والحفلات والنوادي وغالبًا ما يتم وضعه في المشروبات الكحولية، متابعة: يُقال إن النشوة وزيادة الرغبة الجنسية والهدوء هي آثار إيجابية لتعاطي GHB.

وأضافت أنه قد تشمل الآثار السلبية التعرق وفقدان الوعي والغثيان والهلوسة وفقدان الذاكرة والغيبوبة، من بين الآثار الجانبية الأخرى، موضحة أن حمض جاما هيدروكسي بيوتيرك (GHB) هو اسم آخر للدواء أوكسيبات الصوديوم Xyrem.

استخدام عقار GHB كعلاج لتحسين النعاس

تابعت: أوكسيبات الصوديوم هو الاسم التجاري للدواء ويُصرف بوصفة طبية، وتمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء FDA في عام 2002، كعلاج لتحسين النعاس أثناء النهار وضعف العضلات في حالة الخدار اضطراب يتميز بالتعب المفاجئ والعفوي وغير المبرر أو القيلولة أو النوم طوال اليوم وهو دواء خاضع للتنظيم الشديد في الولايات المتحدة.

وقالت إنه مادة خاضعة للرقابة من الجدول الثالث، ويتطلب تسجيل المريض في برنامج الوصول المقيد.

وأضافت: في عام 1990، أصدرت إدارة الغذاء والدواء FDA استشارة تعلن أن استخدام GHB غير آمن وغير قانوني إلا بموجب بروتوكولات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء وتحت إشراف الأطباء، وفي مارس 2000، تم وضع GHB في الجدول الأول من قانون المواد الخاضعة للرقابة.

وأشارت إلى أنه قد اختفى تصنيع عقار حمض جاما هيدروكسي بيوتيرك (GHB) من مصر كعقار معالج منذ 1990 ومن ثم بدأ تصنيعه بشكل غير قانوني وبيعه كمخدر عبر تطبيقات الإنترنت، كما أن منظمة الغذاء الأمريكية منعت تصنيعه كعقار معالج في كل دول العالم بسبب تأثيره القوي على الشخص.

وذكرت أن هيئة الدواء المصرية أصدرت قرار رقم 153 لسنة 2024، بشأن إضافة 3 مواد الخاصة بالأمراض النفسية ولعلاج حالات الإدمان على الكحول والمخدرات من جدول المواد المخدرة، وحذف مادة كحولية من جدول المواد المخدرة و يتضمن مادة حمض جاما-هيدروكسي بيوتيرك.

واستطردت: وينص قرار هيئة الدواء المصرية في مادته الأولى على أن تضاف مادة (حمض جاما - هيدروكسي بيوتيرك) ونظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها، وأملاح جميع ما سبق، وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوي على أي مما سبق، وبأي نسبة كانت، إلى القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة ـ4 درجات وبرودة وأمطار

ضوابط الحج السياحي البري 2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21-11-2024

ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر وتحتاج للفحص الدوري؟