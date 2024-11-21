جامعة القاهرة الأولى إفريقيًا والـ 39 عالميًا في تصنيف التايمز النوعي للعلوم متعددة التخصصات

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن تحقيق الجامعة إنجازًا جديدًا بتصدرها الجامعات المصرية والإفريقية في تصنيف التايمز النوعي للعلوم متعددة التخصصات (Interdisciplinary Science Rankings)، والذي تم الإعلان عنه لأول مرة في 21 نوفمبر 2024.

ترتيب جامعة القاهرة في تصنيف التايمز النوعي للعلوم متعددة التخصصات

وفقًا للتصنيف، جامعة القاهرة احتلت المركز 39 عالميًا من بين 749 جامعة من 92 دولة وإقليمًا.

كما تصدرت الجامعات المصرية، حيث حصلت على المرتبة الأولى محليًا بين 30 جامعة مصرية، والمرتبة الأولى إفريقيًا، بينما جاءت في المركز الثالث عربيًا، متفوقة على العديد من الجامعات العالمية المرموقة.

تصنيف التايمز النوعي

يهدف تصنيف التايمز النوعي إلى قياس مساهمات الجامعات في العلوم متعددة التخصصات، ويعتمد على 11 مؤشرًا لتقييم الجامعات عبر ثلاثة محاور رئيسية:

- المدخلات (مثل التمويل 19%).

- العمليات (مقاييس النجاح والدعم الإداري 16%).

- المخرجات (مثل المنشورات وجودة البحث والسمعة 65%)

الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أكد أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة في تطوير منظومة البحث العلمي في جامعة القاهرة، حيث سجلت تقدمًا كبيرًا في تصنيفات الجامعات العالمية بفضل الاهتمام الكبير بالأبحاث ونشرها دوليًا في المجلات العلمية المرموقة.

وأضاف أن هذا التقدم يساهم في تعزيز مكانة الجامعة كأحد الرواد في التعليم والبحث العلمي على المستويين المحلي والإقليمي.

دور البحث العلمي في تقدم جامعة القاهرة

من جهته، قال الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن هذا الإنجاز هو نتيجة التطور المستمر الذي تشهده الجامعة في تعزيز دورها كقوة بحثية رائدة.

وأكد أن هذا الإنجاز يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى تعزيز النشر الدولي وتطوير سياسات البحث العلمي لضمان تنافسية الجامعات المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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