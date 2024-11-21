وزير التعليم العالي يشهد توقيع خطاب نوايا بين جامعتي المستقبل وإيست إنجليا البريطانية

كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع خطاب نوايا بين جامعة المستقبل وجامعة إيست إنجليا البريطانية، وذلك لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

توقيع خطاب نوايا بين جامعتي المستقبل وإيست إنجليا البريطانية

وقع خطاب النوايا الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، والبروفيسور ستيفن ماكجواير، نائب رئيس جامعة إيست إنجليا للشئون الدولية.

هذا التعاون يأتي في إطار سعي وزارة التعليم العالي لتطوير العلاقات الدولية بين الجامعات المحلية ونظيراتها الدولية المرموقة.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية تعزيز الشراكات بين الجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية الدولية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويخدم مبدأ المرجعية الدولية.

وأضاف أن تدويل التعليم العالي المصري يمثل جزءًا أساسيًا من خطة الدولة لتحويل مصر إلى قبلة تعليمية متميزة في المنطقة.

تعزيز التعاون المصري البريطاني

أشاد الوزير بالعلاقات الممتازة بين مصر وبريطانيا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا على أهمية فتح المزيد من قنوات التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، معربًا عن تطلعه لأن يكون هذا الاتفاق إضافة مثمرة للتعاون المتبادل بين البلدين.

توسعات التعليم العالي في مصر

أشار الوزير إلى التوسع الكبير في إتاحة التعليم العالي في مصر، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم الجامعي هذا العام 3.8 مليون طالب وطالبة، لافتًا إلى الجهود التي تبذلها الدولة لاستيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب.

كما أشاد الوزير بمستوى الجامعات المصرية في تطوير برامجها الدراسية، والنشر العلمي، وتحسين ترتيبها في التصنيفات الدولية، مشيدًا ب جامعة المستقبل التي حققت نتائج إيجابية في التصنيفات الدولية.

التعاون الأكاديمي والبحثي

أضاف الدكتور أيمن عاشور أن التعاون بين جامعة المستقبل وجامعة إيست إنجليا سيركز على البرامج البينية والعابرة للتخصصات، مع التركيز على الموضوعات الحيوية التي تتعلق باحتياجات التنمية.

كما أكد أهمية مبادرة "تحالف وتنمية" التي تهدف إلى ربط البرامج الدراسية في الجامعات باحتياجات الإقليم.

موقف الجانب البريطاني

من جانبه، قدم الدكتور عبادة سرحان الشكر للوزير على دعم هذا التعاون، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتعميق شراكاتها الدولية.

وفي ذات السياق، أعرب البروفيسور ستيفن ماكجواير، عن تقديره لما قامت به مصر من تطوير كبير في البنية التحتية لقطاع التعليم العالي، مؤكدًا ترحيب جامعة إيست إنجليا بالتعاون في مجالات مثل الاقتصاد، المحاسبة، علوم الحاسب، والمجال الطبي.

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