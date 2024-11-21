جامعة حلوان تعلن الكشوف النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية 2024/2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن الكشوف النهائية للطلاب المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/2025، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 849 طالبًا وطالبة.

وتم تقديم 8 طعون قُبلت جميعها، بينما تنازل 11 طالبًا، ليصل العدد النهائي للمرشحين إلى 830 مرشحًا، بواقع 396 طالبًا و 434 طالبة.

مواعيد انتخابات الاتحادات الطلابية

من المقرر أن تُعقد الجولة الأولى والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، تليها انتخابات الإعادة يوم الاثنين 25 نوفمبر.

بعدها تُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، ثم تُعقد انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 27 نوفمبر.

وتختتم العملية الانتخابية يوم الخميس 28 نوفمبر بانتخابات أمناء اللجان ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

ضوابط انتخابات الاتحادات الطلابية

شدد الدكتور السيد قنديل على ضرورة التزام الطلاب بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مع مراعاة ضوابط الدعاية الانتخابية. كما أكد أهمية المشاركة الفعالة من الطلاب في اختيار ممثليهم، بما يعبر عن تطلعاتهم وآمالهم.

اللجنة المشرفة على الانتخابات

تُشرف على الانتخابات اللجنة العليا برئاسة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية الدكتور أحمد عليق مستشار الأنشطة الطلابية، و محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، و الأستاذة أميرة نبيل مدير إدارة الإتحادات الطلابية، و الدكتور امام صلاح عضو قانوني وهيئة تدريس، وعدد من الطلاب المشاركين من غير المرشحين للانتخابات.

وإلى جانب اللجنة العليا، تتواجد اللجنة المعاونة التي تضم اللواء محمد عبد الحفيظ أبو شقة أمين عام الجامعة، و هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمد حلمي عضو هيئة التدريس، و طارق علي مصطفى مدير عام مكتب رئيس الجامعة، و كريم سيد محمد محمود مدير مكتب نائب رئيس الجامعة، و محمد حافظ مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

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