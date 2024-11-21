بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي اتحاد الطلاب اليوم.. والتصويت الأحد المقبل

كتب- عمر صبري:

انطلقت اليوم الخميس فعاليات الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2024/2025، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل اللجنة المركزية لانتخابات الاتحادات الطلابية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

انتخابات الاتحادات الطلابية

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب المتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية بلغ 28628 طالبًا وطالبة، موزعين على مختلف الجامعات والمعاهد في مصر.

- الطلاب الذكور: 14138 طالبًا.

- الطالبات: 13206 طالبات.

أما في جامعة عين شمس، فقد بلغ عدد المتقدمين للانتخابات هذا العام 716 طالبًا وطالبة، ما يعكس حجم التفاعل الكبير مع العملية الانتخابية.

الجدول الزمني انتخابات الاتحادات الطلابية

- 24 نوفمبر 2024: إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات، يليها الفرز وإعلان النتائج.

- 25 نوفمبر 2024: جولة الإعادة (حال الحاجة).

- 26 نوفمبر 2024: انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات.

- 27 نوفمبر 2024: انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

- 28 نوفمبر 2024: ختام الانتخابات بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة.

أهمية الانتخابات الطلابية

تُعد انتخابات اتحادات الطلاب فرصة لتأهيل الطلاب للمشاركة في العمل العام وتطوير مهارات القيادة والمسؤولية.

كما تعكس حرص الجامعات على تعزيز القيم الديمقراطية بين الطلاب وتشجيعهم على التفاعل الإيجابي مع قضايا مجتمعهم.

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