محافظ أسوان ومساعد وزير التعليم العالي يناقشان دعم الصحة واللياقة البدنية للطلاب

كتب- عمر صبري:



أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية توسيع وتعميم فعاليات "مبادرة 100 يوم رياضة" في جميع الجامعات المصرية.



المبادرة التي أُطلقت في سبتمبر الماضي تهدف إلى تعزيز النشاط البدني والرياضي بين الطلاب، بما يتماشى مع رؤية الوزارة في دعم الصحة العامة واللياقة البدنية، وتطوير قدرات الشباب المصري في كل المجالات.



مبادرة 100 يوم رياضة

أوضح الوزير أن هذه المبادرة تندرج ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وهي تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطن المصري عبر برامج متنوعة في مجالات التعليم، الصحة، والرياضة.



وأضاف أن "مبادرة 100 يوم رياضة" تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصحة البدنية والعقلية للطلاب وتوفير فرص لتطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية من خلال الأنشطة الرياضية.

دعم محافظة أسوان

في هذا السياق، استعدت جامعة أسوان لإطلاق مبادرة "100 يوم رياضة" ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية. اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أكد دعم المحافظة الكامل لإنجاح هذه الفعالية وتشجيع طلاب جامعة أسوان على تبني نمط حياة صحي.



وأشار إلى أن الرياضة تلعب دورًا حيويًا في بناء جيل واعٍ جسديًا وذهنيًا، قادر على تحمل المسؤولية.



وأضاف د. مصطفى بيومي، مساعد وزير التعليم العالي لشؤون الحياة الطلابية والتنمية المستدامة، أن المبادرة تأتي في إطار تعزيز الصحة العامة واللياقة البدنية للطلاب، موضحًا أن وزارة التعليم العالي تعمل بشكل مستمر على دعم هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل قوي بدنيًا وذهنيًا.

الأنشطة الرياضية والتعاون المشترك

تم خلال اللقاء استعراض الاستعدادات لتنظيم الملتقى الدولي الرابع للسياحة الرياضية الذي سيُعقد تحت شعار "التعلم الإلكتروني والذكاء الاصطناعي"، وكذلك بطولة الجامعات للتجديف والكياك المقررة في فبراير المقبل.



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