أحمد رحمة.. قصة أول معيد من أصحاب الهمم يحصل على الماجستير في إعلام القاهرة

كتب- عمر صبري:

احتفل أحمد رحمة، المعيد بقسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام، بحصوله على درجة الماجستير بتقدير ممتاز، مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات.

حملت دراسته عنوان: "مدركات الأجانب عن صورة مصر الذهنية نحو تطوير الإدارة الإستراتيجية للعلامة الوطنية"، لتضيف إنجازًا جديدًا إلى مسيرته الأكاديمية.

أول معيد من أصحاب الهمم يحصل على الماجستير في إعلام القاهرة

تشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز، رئيسًا، وعضوية الدكتور مصطفى الفقي، أستاذ العلوم السياسية، والدكتورة كريمان فريد، الأستاذ المساعد بقسم العلاقات العامة والإعلان، والتي أشرفت على الرسالة، بالإضافة إلى الدكتورة آلاء فوزي، المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان والمشرف المشارك.

ويُعد أحمد رحمة أول معيد من أصحاب الهمم يحصل على الماجستير في كلية الإعلام بجامعة القاهرة. رغم التحديات التي واجهته، كان تفوقه ملحوظًا طوال سنوات دراسته، حيث تخرج الأول على دفعته، وتم تعيينه معيدًا في قسم العلاقات العامة والإعلان.

وواجه أحمد تحديًا كبيرًا منذ طفولته، حيث فقد بصره في عامه الدراسي الأول. إلا أن عزيمته ودعم والدته، نجاة علي أحمد، كانا مفتاح النجاح.

وكرّمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، والدته في اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، تقديرًا لدورها البارز في مساندته.

أسرة داعمة وحلم كبير

يستكمل أحمد رحمة مشوار نجاحه برفقة زوجته، زميلته السابقة في الكلية، والتي كانت شريكة في رحلته.

وقد أنجبا طفلًا ينتظر أن يكبر وهو يفخر بوالده الذي يطمح يومًا لأن يصبح عميدًا لكلية الإعلام، استمرارًا لمسيرته المتميزة.

اقرأ أيضًا:

طقس الـ6 أيام المقبلة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة ـ4 درجات وبرودة وأمطار

ضوابط الحج السياحي البري 2025

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 21-11-2024

ما الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض السكر وتحتاج للفحص الدوري؟