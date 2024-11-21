قد تنتهي بالوفاة.. ما هي آثار تناول جرعة زائدة من عقار GHB؟

كتب- عمر صبري:



أوضحت الدكتورة منى مجدي صابر، أستاذ مساعد بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة ورئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بالجامعة الحديثة، أن عقار GHB، المعروف أيضًا بـ حمض جاما هيدروكسي بيوتيرك، يحمل مخاطر كبيرة عند تناوله بجرعات زائدة، بما في ذلك الدخول في غيبوبة قد تنتهي بالوفاة.

عقار GHB عديم اللون والرائحة قد يُستغل في جرائم خطيرة



أشارت د. منى في تصريحاتها لـ"مصراوي" إلى أن GHB يتميز بكونه عديم اللون والرائحة، مما يجعله قابلًا للخلط مع الكحول واستخدامه ضد الضحايا دون علمهم، خاصة في سياق الاعتداءات الجنسية. يتميز هذا العقار بطعم صابوني أو مالح، وقد اشتهر بلقب "عقار الاغتصاب" بسبب استغلاله في تلك الجرائم.

وأضافت أن التأثيرات المهدئة للعقار تفقد الضحايا قدرتهم على المقاومة، وقد تسبب أيضًا فقدانًا مؤقتًا للذاكرة، مما يصعب استرجاع تفاصيل الحادث.

ورغم هذه المخاطر، يستمر استخدامه بين طلاب المدارس والجامعات وحضور الحفلات للحصول على تأثيراته المسكرة أو كعامل مساعد في بناء العضلات، حيث يُعتقد أن له تأثيرات مرتبطة بتخليق البروتين.

بيع غير قانوني وتحضير خطير من عقار GHB



أكدت أن GHB يُباع بشكل غير قانوني في الأسواق أو عبر الإنترنت في صورة سائلة أو مسحوق أبيض، وغالبًا ما يُدمج مع الكحول لزيادة تأثيره.

كما يتم تصنيعه في مختبرات غير قانونية باستخدام مواد خطرة مثل الغسول أو منظفات الصرف المخلوطة بمادة GBL، وهي مذيب صناعي يمكن أن يزيد من خطورة المنتج.

استخدامات قانونية محدودة لعقار GHB



ذكرت د. منى أن النسخة التجارية من GHB، المعروفة باسم Xyrem (أوكسيبات الصوديوم)، تُستخدم بشكل قانوني في علاج اضطرابات النوم، لكنها تخضع لقيود صارمة ضمن برامج طبية محددة، ولا تُباع في الصيدليات العادية.

وفي حال تم تداولها لأغراض ترفيهية، تُصنف كعقار من الجدول الأول، مما يجعلها غير قانونية تمامًا.



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