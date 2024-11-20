استعجال نهائي للراغبين في التقدم لجوائز الدولة من أعضاء هيئة تدريس "عين شمس" - تفاصيل

كتب- عمر صبري:

نشرت جامعة عين شمس، استعجالا نهائيا لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم لجوائز الدولة المقدمة من أكاديمية البحث العلمي للعام 2024 "جوائز النيل - التقديرية - الرواد - التفوق - التقديرية للمرأة"، وكذلك جوائز الدولة المقدمة من المجلس الأعلى للثقافة للعام 2025 "جوائز النيل - التقديرية – التفوق".

وطالبت الجامعة بسرعة استيفاء جميع متطلبات الترشح وفقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً، والتسجيل على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز اضغط هنا، والتقدم بجميع الأوراق المعتمدة والمستوفاة لكافة الشروط إلى الإدارة العامة للبحوث العلمية - بمبنى الإدارة خلف قصر الزعفران.

جوائز الدولة أعضاء هيئة التدريس

وأشارت إلى أنه قد تم تمديد موعد الاستيفاء لأوراق التقدم إلى 21 نوفمبر 2024، كموعد نهائي حتى يمكن مراجعة الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذكرت أنه بالنسبة لجوائز الدولة التشجيعية / المرأة التشجيعية المقدمة من أكادييمية البحث العلمي وجائزة الدولة التشجيعية من المجلس الأعلى للثقافة يتم التسجيل من الراغبين في الترشح على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز والتقدم مباشرة لمقر الجائزة.

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