11 نصيحة لمرضى السكري قبل ممارسة الرياضة: قلل جرعة الأنسولين واشرب الماء

كتب- عمر صبري:

قدمت الدكتورة ندى شريف وديع، باحثة ماجستير في الغدد بكلية الطب جامعة عين شمس، عدة نصائح لممارسة الرياضة بأمان وفعالية وخطوات لمرضى السكري قبل ممارسة الرياضة.

وتشمل تلك النصائح:

1- فحص مستوى السكر في الدم

2- التوقيت: تحقق من مستوى السكر في الدم قبل بدء التمرين بـ 15-30 دقيقة.

3- المدى المستهدف: استهدف مستوى سكر في الدم بين 100-180 ملليجرام / ديسيلترلتقليل خطر الإصابة بنقص السكر في الدم أو ارتفاع السكر في الدم أثناء التمرين.

ضبط الدواء.

4- تقليل جرعة الأنسولين: قد تحتاج إلى تقليل جرعة الأنسولين، خاصة إذا كنت تمارس الرياضة في الصباح.

5- تحضير وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات.

6- التوقيت: استهلك الوجبة الخفيفة قبل التمرين بـ 15-30 دقيقة

7- اشرب الماء: اشرب الكثير من الماء قبل وأثناء وبعد التمرين.

8- أحذية مريحة: ارتدِ أحذية مريحة وداعمة لمنع الإصابات.

9- اختر الوقت المناسب.

10- انتبه للأعراض: كن على دراية بأعراض نقص السكر في الدم، مثل التعرق والرعشة والارتباك.

11- ضبط حسب الحاجة: إذا شعرت بأي إزعاج، فتوقف عن التمرين وتحقق من مستوى السكر في الدم.

وأكدت أنه باتباع هذه الخطوات، يمكن للأفراد المصابين بداء السكري دمج التمرين بأمان وفعالية في روتينهم اليومي.

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