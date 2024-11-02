الهيئة القومية للاستشعار من البعد تُنظم زيارات علمية لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة

كتب- عمر صبري:

الهيئة القومية للاستشعار من البُعد تنظم زيارات علمية لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة

نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء مجموعة من الزيارات العلمية لطلاب المعاهد العليا والمتوسطة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي.

تأتي هذه الزيارات في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والمبادرات التي تهدف إلى دعم التعليم وتعليم الطلاب.

وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد، رئيس الهيئة، أن هذه الزيارات تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة خلال فصل الصيف، حيث تم تدريب مئات الطلاب على أحدث تقنيات الاستشعار من البُعد ونظم المعلومات الجغرافية.

هذا التدريب يسهم في إعداد جيل من الشباب المؤهل ليصبحوا جزءًا من الكوادر الوطنية المتميزة، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار أبو المجد إلى أنه تم تنظيم خمس زيارات، بواقع زيارة واحدة كل أسبوع، حيث أتيحت الفرصة للطلاب للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية في معامل الهيئة.

وكرمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب الدكتور إسلام أبوالمجد، حيث منحته درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهوده في دعم الطلاب وتوفير بيئة علمية متميزة تعزز من تطوير قدراتهم.