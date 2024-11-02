فرصة للعاملين بالحكومة والبنوك والشركات لدراسة الماجستير والدكتوراه "ممولة من أمريكا"

كتب- عمر صبري:

كشفت وزارة التعليم العالي عن تفاصيل فرصة للعاملين بالقطاع الحكومي لدراسة الماجستير، ودراسات ما بعد الدكتوراه، والتدريبات قصيرة الأجل، وذلك في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا يوفر البرنامج تدريبات قصيرة الأجل في مصر للقطاع غير الحكومي.

ويمكن للراغبين التقديم من هنا ، علمًا بأن الموعد النهائي لملء النموذج في 30 نوفمبر الجاري.

ويعد إبداء رغبة الالتحاق بالبرنامج للقطاع غير الحكومي نموذجًا مؤسسيًّا، وشرطًا أساسيًّا للانضمام إلى البرنامج من جميع الجهات المتاح لها التقديم وتتضمن (الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والشركات متناهية الصغر والناشئة، وبنوك القطاع الخاص، والجامعات الخاصة المصرية، وتلك التي تم إنشاؤها باتفاقيات خاصة أو دولية، ومنظمات العمل الأهلي).

وتعقد جلسة تعريفية عن كيفية استيفاء نموذج إبداء الرغبة للالتحاق ومعايير الاختيار للجهات غير الحكومية التي ترغب في الاستفادة من الفرص التدريبية المقدمة من البرنامج، وذلك بتاريخ 6 نوفمبر 2024 في الساعة الواحدة ظهرًا، ولتسجيل الحضور بالجلسة يُرجى الدخول، واضغط هنا

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للكوادر العاملة بالجهات المذكورة التقدم للحصول على الفرص المُتاحة ببرنامج "رواد وعلماء مصر" فقط في حالة تقدم الجهة التابع لها الموظف بنموذج إبداء الرغبة في الالتحاق بالبرنامج؛ حيث لن يتم الالتفات إلى أي طلب فردي من أي موظف ينتمي إلى أية جهة لم تقُم بتقديم نموذج إبداء الرغبة في الالتحاق بالبرنامج.

ولمزيد من المعلومات عن نموذج إبداء الرغبة للالتحاق من القطاع الحكومي، يمكن الضغط هنا: https://shorturl.at/5jk3c، ولمزيد من التفاصيل والمعلومات عن برنامج "رواد وعلماء مصر" اضغط هنا . https://shorturl.at/KeLoY