المركز القومي للبحوث ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم

كتب- عمر صبري:

حصل المركز القومي للبحوث في مصر على المركز الثالث كأفضل جهة بحثية في منطقة القاهرة الكبرى، وذلك ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي على مستوى العالم، وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.

جاء هذا الإعلان في بيان من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعكس جهود الدولة في دعم البحث والابتكار تحت قيادة الدكتور أيمن عاشور.

وقد أعربت الدكتورة فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز، عن سعادتها بهذا الإنجاز، معبرة عن امتنانها للعلماء الذين أسهموا بأبحاثهم وإبداعاتهم في تحقيق هذا التقدم.

يُشار إلى أن المركز القومي للبحوث جاء في المرتبة الثالثة بعد جامعتي القاهرة وعين شمس في قائمة أفضل المراكز البحثية، مما يدل على أهمية الابتكار في دعم الاقتصاد الوطني.

يذكر أن مؤشر الابتكار العالمي هو تقرير سنوي يقيم أداء الابتكار في الدول، ويتم نشره بواسطة منظمة الملكية الفكرية العالمية (WIPO) بالتعاون مع العديد من المنظمات الأكاديمية.

ويعتمد المؤشر على مجموعة متنوعة من المعايير المتعلقة بالابتكار، مثل استثمارات البحث والتطوير، وحماية الملكية الفكرية، ورأس المال البشري، وإنتاجية التكنولوجيا، مما يعكس مدى تقدم الدول في هذا المجال.