هل هناك خصخصة لمستشفيات قصر العيني؟.. رئيس جامعة القاهرة يكشف التفاصيل

كتب- عمر صبري:

قال رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامي عبدالصادق، إنه لا توجد خصخصة للمستشفيات الجامعية وما يتم هو شراكات مع القطاع الخاص الذي يتوافر لديه بعض المهارات منها: الخبرات الإدارية فى إدارة المستشفيات وتحسين مستوى الخدمات وفي سبيل ذلك يتم ضم الكيانات الخاصة لتقديم هذه الخدمات ويكون جزء منها استثماريا وجزء اقتصاديا والمسألة لا تتعلق بخصخصة للمستشفيات ولكن شراكة لإنجاح العمل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لاستعراض الرؤية المستقبلية لجامعة القاهرة فى ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 " نحو جامعة ذكية مستدامة مبتكرة" أن الجامعة تشهد الآن انتخابات الاتحادات الطلابية، وهناك هناك فصل تام بين السياسة والعمل الأكاديمي.

وذكر رئيس جامعة القاهرة أن انتخابات الاتحادات الطلابية تديب للطلاب على الممارسة الديمقراطية ونتابع الانتخابات خطوة بخطوة لتشكيل اتحاد الطلاب وتلقى مقترحات الطلاب ومساعدة الجامعة في تنفيذ الاتحادات الطلابية.

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