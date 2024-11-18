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5 فوائد لممارسة مرضى السكري الرياضة.. هذه أفضل 3 أنواع من التمارين

04:00 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024

مرضى السكري

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كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة ندى شريف وديع باحثة ماجستير والغدد بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الشهر العالمي للسكري يأتي تذكيرًا بأن العيش مع مرض السكري لا يعني التضحية بنمط حياة نشط، وأنه في الواقع يعد النشاط البدني المنتظم حجر الزاوية في إدارة مرض السكري.

وعددت 5 فوائد لممارسة الرياضة لمرضى السكري هي كالتالي:

1- تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم

2- تقليل خطر الإصابة بالمضاعفات

3- إدارة الوزن

4- تعزيز المزاج

5- زيادة مستويات الطاقة

وأوضحت أن أفضل أنواع التمارين لمرضى السكري:

1- التمارين الهوائية: يمكن أن تساعد الأنشطة مثل المشي السريع والسباحة وركوب الدراجات في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية والسيطرة على نسبة السكر في الدم.

2- تمارين القوة: يمكن أن يؤدي بناء كتلة العضلات إلى زيادة حساسية جسمك للأنسولين.

3- تمارين المرونة: يمكن أن يحسن اليوجا والبيلات المرونة والتوازن ويقلل من التوتر.

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الدكتورة ندى شريف وديع مرضى السكري ممارسة الرياضة الشهر العالمي للسكري ممارسة الرياضة لمرضى السكري جامعة عين شمس
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