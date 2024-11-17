تصل إلى 20 ألف جنيه.. تفاصيل مسابقة وجوائز "عباقرة جامعة حلوان"

كتب- عمر صبري:

تنظم جامعة حلوان النسخة الثالثة من مسابقة "عباقرة الجامعة" للعام الدراسي 2024/2025، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، بمشاركة طلاب جميع الكليات وبجوائز مالية تصل إلى 20 ألف جنيه للمركز الأول.

وبحسب بيان، تغطي المسابقة مجالات معرفية متنوعة تشمل الآداب، العلوم، التاريخ، الجغرافيا، الرياضة، القدرات الذهنية، التكنولوجيا، المعلومات العامة، الفنون، واللوحات والمعالم.

وأعلنت إدارة الجامعة عن الجوائز المالية للمسابقة كالتالي:

- المركز الأول: 20,000 جنيه

- المركز الأول مكرر: 18,000 جنيه

- المركز الثاني: 16,000 جنيه

- المركز الثاني مكرر: 14,000 جنيه

- المركز الثالث: 12,000 جنيه

- المركز الثالث مكرر: 10,000 جنيه

كما أعلنت الجامعة أن باب التسجيل مفتوح للطلاب من خلال مسح رمز QR المخصص للمسابقة وتعبئة نموذج Google Form، لضمان تنظيم المسابقة بالشكل الأمثل وتحقيق أهدافها في تشجيع التميز العلمي والمعرفي بين طلاب الجامعة، وأن آخر موعد للتسجيل هو 1 ديسمبر 2024.

وتجري المسابقة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، وهشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة نبيل، مدير إدارة الاتحادات الطلابية، الدكتورة رحمة فوزي منسق للمشروع.اقرأ أيضا:

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