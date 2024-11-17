طالبة بجامعة حلوان تفوز بالمركز الأول في أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

كتب- عمر صبري:

فازت جامعة حلوان بالمركز الأول في أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية بعد حصولها على المركز الأول طائرة ومركز أول خماسي قدم والثاني 100 متر عدو والثاني دفع الجلة والتاني 50 متر سباحة والثالث الوثب الطويل والثاني تنس الطاولة.

مشاركة واسعة

وبحسب بيان صحفي، حققت جامعة حلوان إنجازًا بهذا الفوز في البطولة التى أُقيمت بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية، حيث يعكس هذا الفوز التزام الجامعة بتوفير بيئة داعمة تشجع الطالبات على التميز الرياضي بجانب التفوق الأكاديمي، ويأتي هذا النجاح نتيجة لجهود متواصلة من قِبل إدارة الجامعة والفرق التدريبية، حيث تولي الجامعة اهتماماً واسعاً بالأنشطة الرياضية التي تساهم في تطوير مهارات الشباب، وتنمية قدراتهم البدنية والعقلية، وتعزيز روح الفريق، وروح التنافس الشريف وتعزيز المشاركة الرياضية.

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