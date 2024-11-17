انتخابات اتحادات الطلاب 2024.. تعرف على اختصاصات لجان الاتحاد

كتب- عمر صبري:

تعلن إدارات رعاية الشباب بالكليات والجامعات الحكومية مساء اليوم القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات اتحادات الطلاب والتي تم فتح باب الترشح لها الخميس الماضي.

ويضم اتحاد الطلاب الكلية أو المعهد أو الجامعة اللجان التالية، بحسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية المقام عليها إجراءات الانتخابات والصادر بها قرار مجلس الوزراء 2017:

1- لجنة الأسر وتختص بتشجيع وتكوين الأسر ودعم نشاطها في كافة المجالات التنسيق فيما بينها.

2- لجنة النشاط الرياضي وتختص بتنظيم وتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية وتكوين الفرق الرياضية وإقامة المباريات والمسابقات الرياضية بهدف تنمية المواهب الرياضية.

3- لجنة النشاط الثقافي والإعلامي وتختص بتنظيم أوجه النشاط الثقافي والإعلامي وتنمية الوعي بقضايا الوطن بما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية والعمل العام وتنمية طاقات الطلاب الإبداعية والثقافية والإعلامية.



4- لجنة النشاط الفني تختص بتنظيم الأنشطة الطلابية بهدف إبراز مواهبهم وصقل إبداعاتهم الفنية

5- لجنة الجوالة والخدمة العامة وتختص بدعم الحركة الكشفية والمشاركة في مشروعات الخدمة العامة وتنفيذ برامجها لخدمة البيئة والمجتمع

6- لجنة النشاط الاجتماعي والرحلات وتختص بتنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية الثقافية والترفيهية بهدف تنمية الروابط الاجتماعية وبث روح التعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وتقديم الدعم الاجتماعي لغير القادرين ماديًا ومعنويًا

7- لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي وتختص بعقد الندوات والمحاضرات العلمية بهدف تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية ونشر المعرفة إنتاجًا وتطبيقًا عن طريق نوادي العلوم والجمعيات العلمية.

الجدول الزمني للانتخابات

ووفقًا للجدول الزمني المُعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية اليوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر.

وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.