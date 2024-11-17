للدارسين بجامعات الخارج.. 4 شروط لمعادلة شهادات الطب والصيدلة والأسنان

كتب- عمر صبري:

يفضل مجموعة من الطلاب استكمال دراستهم الجامعية خارج البلاد خصوصًا في تخصصات القطاعين الصحي والهندسي، وربما يكون سبب تفضيل الدراسة في الخارج هو عدم تحقيق الحد الأدنى في تنسيق الجامعات في مصر عند الالتحاق بالكليات.

لذلك يجب على هؤلاء الطلاب معرفة الشروط الواضحة والمعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الذي أكد على القواعد والضوابط المنظمة للطلاب المسافرين إلى عدد من الدول الأجنبية للدراسة في بعض الكليات وخاصة الكليات العملية ثم يرغبون في معادلة هذه الشهادات بنظيرتها عقب عودتهم إلى مصر، وفقاً للضوابط الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.

قواعد المعادلة

وفيما يلي القواعد والضوابط المنظمة لدراسة الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري والعلاج الطبيعي والتمريض:

1- الثانوية العامة المصرية.. أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة الشعبة العلمية.

2- الشهادات الثانوية المعادلة العربية.. أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي.

3- الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية.. ضرورة استيفاء مجموعة المواد المؤهلة الأساسية وهي: اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء.

4- في حالة تحويل الطالب قبل حصوله على درجة البكالوريوس يراعى ضرورة استيفائه المواد التكميلية وباقي الشروط المقررة لكل شهادة من هذه الشهادات وفقًا لما هو وارد بدليل مكتب التنسيق.

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