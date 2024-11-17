9 خطوات تمكنك من تبديل الوجبات السريعة والحصول على جسم صحي.. تعرف عليها

كتب- عمر صبري:

قالت الدكتورة شيماء السيد محمد، أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، بالمركز القومي للبحوث، إن تناول الوجبات السريعة بشكل يومي يسبب التهاب الكبد، وتشمُّعه وهي الدهون المتراكمة على الكبد أو تكون كبد دهني.

وأوضحت، السيد، خلال نشرة توعوية للمركز القومي للبحوث، أن هذه الأطعمة تفتقر وبشكل كبير للفيتامينات والأملاح المعدني اللازمة لنمو الجسم فمن الطبيعي أن نجد هشاشة في العظام، كما أن المشروبات الغازية المقدَّمة مع هذه الوجبات تمنع امتصاص عنصر الكالسيوم الهام لبناء العظام.

وعددت خطوات للابتعاد عن هذه الوجبات للحصول على جسم صحي ومتوازن كالتالي:

١- يجب أن يتحلى الشخص الذي ينوي الابتعاد عن هذه الأطعمة بقوة الإرادة.

٢- الاقتناع التام بأن هذه الوجبات ضارة بالصحة وأن الأشخاص الذين كانوا يعيشون سابقاً هم أكثر صحة منا.

٣- من أفضل الأمور المساعدة في تخفيف الوزن ويساعد الماء على فقد الشهية الزَّائدة عن الحد المطلوب.

٤- إعطاء الجسم حصَّته المطلوبة من الماء اللازم للجهاز الهضمي وخلايا الجسم.

أسلوب الاستبدال

٥- استبدال كل صنف من أصناف الوجبات السريعة بأصناف أخرى ولكنها صحية ومفيدة فمثلا نشرب العصير الطبيعي بدلاً من المشروبات الغازية والعصائر المصنعة كيميائياً.

٦- استبدال اللحوم الغنية بالدهون بأنواع أخرى كالأسماك وصدور الدجاج المنزوع الجلد.

٧- الأطعمة المقلية والأطعمة المسلوقة والمشوية بشكلٍ صحيح.

٨- استبدال الحلويات التي نشتريها وتحتوي على مواد ضارة بصحَّتنا بحلويات نعدها في البيت خالية من المواد الحافظة كأطباق سلطة الفواكه والزبادي بالفواكه.

٩- ممارسة الرياضة.

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