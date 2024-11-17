تصلب وجلطات وسكر.. أستاذ مساعد كيمياء حيوية يحذر من البرجر والبيتزا وقطع الدجاج المقلية

كتب- عمر صبري:

أصدر المركز القومي للبحوث معلومات توعوية ثقافية للدكتورة شيماء السيد محمد، أستاذ مساعد كيمياء حيوية التغذية، عن الأضرار الصحيه للأكلات السريعة وبدائلها، عرفت من خلالها الوجبة السريعة بأنها التي تحتوي على أطعمة سريعة التحضير مثل الشاورما والبرجر والفطائر والبيتزا وقطع الدجاج المقلية، مع مشروب غازي أو كأس من العصير وشرائح البطاطس المقلية، وأهم ما يميز الوجبات السريعة أنها لا تحتوي على الفاكهة والسلطات، الغنيةً بالدُّهون، والمواد الحافظة، والسُّكريات.

أمراض القلب والشرايين

وأوضح المركز القومي للبحوث أن نسبة الدُّهون المرتفعة التي تحتويها هذه الوجبات تساعد على ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، والذي بدوره من أهم الأسباب لارتفاع ضغط الدَّم، وتصلُّب الشرايين، والجلطات، وارتفاع سكر الدم.

وأضاف أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الوجبات السريعة تضاعفت نسبة السُّعرات الحرارية فيها إلى أربع أو خمس مرات ، وهذا من الطبيعي أنه سيؤدي إلى ارتفاع في مستويات السُّمنة لدى الأشخاص الذين يتناولونها.

مشاكل الجهاز الهضمي

وأكد أن الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، تؤدي إلى تسوُّس الأسنان، كما أنها تسبِّب أمراض عُسْرِ الهضم والقرحة، تحتوي الوجبات السريعة المحتوية على نسبةٍ عاليةٍ من الزيوت مع افتقارها للفيتامينات والألياف، أيضاً من مسبِّبات القرحة المُزمنة والتهاب القولون العصبي الي جانب المأكولات الحارَّة.

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