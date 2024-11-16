جامعة القاهرة تعلن قرارات جديدة بشأن التعليم المدمج والمفتوح

كتب- عمر صبري:



أصدر مجلس الشئون الأكاديمية بمركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة قرارات جديدة تخص نظام التقويم والامتحانات لبرامج التعليم المدمج والتعليم المفتوح، وذلك اعتبارًا من امتحانات دور يناير 2025.

التعليم المدمج

- نسبة الأسئلة: الامتحانات ستتكون من 75% أسئلة موضوعية (بابل شيت) و25% أسئلة مقالية في جميع البرامج والتخصصات.

- مدة الامتحان: تم تحديد مدة الامتحان بـ ساعة ونصف.

- استثناءات: مقررات التفكير النقدي وريادة الأعمال ستعتمد على أسئلة موضوعية (بابل شيت) بنسبة 100% دون أسئلة مقالية.

التعليم المفتوح

- الامتحانات ستكون بنسبة 100% أسئلة موضوعية (بابل شيت) في جميع البرامج، دون استخدام الأسئلة المقالية.



وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين جودة التقييم عبر ضمان دقة وموضوعية قياس أداء الطلاب، وتوفير الوقت: تقليل الوقت المطلوب لتصحيح الامتحانات من خلال الاعتماد على الأسئلة الموضوعية، وتوحيد المعايير لتعزيز العدالة والشفافية في التقييم.





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