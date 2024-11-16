مساعد وزير التعليم العالي: الأجيال الحالية مدعوة لتحقيق إنجازات وطموح -تفاصيل

كتب- عمر صبري:

قدم الدكتور مصطفى بيومي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة، ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، محاضرةً حول أهداف التنمية المستدامة في قطاع التعليم العالي ومدى أهمية اهتمام الدولة بتطوير مهارات أبنائها، وذلك لمواكبة المتغيرات العالمية، خلال ندوة بعنوان "الحياة الطلابية والتنمية المستدامة من أجل عالم أفضل"، بالجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية.

وأشار بيومي إلى ضرورة العمل على بناء مستقبل أفضل لمصر يرتكز على الاستدامة والازدهار، مؤكداً أن الأجيال الحالية مدعوة إلى تحقيق إنجازات تتجاوز ما حققته الأجيال السابقة، وأن هذا الطموح هو ما تسعى المؤسسات التعليمية إلى دعمه من خلال تعزيز جودة التعليم والتنمية المستدامة.

وأوضح مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة، أن التنمية المستدامة هي أساس بناء عالم أفضل، وأنها تنطلق من الفرد والمجتمع المحيط به؛ لتشمل الوطن بأكمله، مستعرضًا أهم الدروس المستفادة من أزمة كوفيد-19، مشيراً إلى أن هذه الأزمة كشفت عن جوانب القصور في استعداد الدول للكوارث على مستوى العالم، ما يؤكد ضرورة التحضير المسبق لتقليل تأثير الأزمات المحتملة مستقبلاً، سواءً على مستوى الأفراد أو الدول.

وأشار بيومي إلى أن المعرفة العلمية هي القوة الحقيقية في العصر الحالي؛ حيث إن الدول المتقدمة تكتسب قوتها من إنتاج المعرفة والبحث العلمي مضيفاً أن إفريقيا والدول العربية ما زالت تعاني نقصاً كبيراً في هذا الجانب، إذ تمثل جزءًا ضئيلاً من المشهد العلمي العالمي، ما يجعل تعزيز إنتاج المعرفة وتحويلها إلى ابتكارات مطلباً أساسياً لزيادة القوة النسبية للدولة المصرية.

وأكد بيومي دور الرياضة كركيزة أساسية في بناء وتنمية الإنسان المصري، مشيداً بجهود الجامعة في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية ضمن مبادرة "100 يوم رياضة" ودورات "الشهيد الرفاعي"، التي تهدف إلى إعداد أجيال من شباب الجامعة قادرين على المساهمة الفعالة في عمليات التنمية الشاملة وبناء مستقبل الوطن.

وأثنى مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة على المشاركة الواسعة للفتيات من مختلف الجامعات المصرية من كل الأقاليم، وهو ما يعكس قدرة الأنشطة الطلابية على إحداث تغيير ثقافي ومجتمعي إيجابي، مؤكدًا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تقديم كل أوجه الدعم للجامعة في مختلف الأنشطة الطلابية، مشدداً على جهود الجامعة في تعزيز دور الرياضة ضمن منظومة التعليم العالي.

وفي الختام دارت حلقة نقاشية مع طلاب الجامعة للرد على كل استفساراتهم حول كيفية تطوير المهارات المتنوعة لدى الشباب لمواكبة التحديات المستقبلية، وتم تبادل الدروع والتقاط الصور التذكارية مع جميع الحضور من العمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.



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