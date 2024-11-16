جامعة القاهرة: 1800 مواطن استفادوا من قافل منشية البكارى بحي الهرم في إطار المبادرة الرئاسية "بداية"

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كتب- عمر صبري:

أطلقت جامعة القاهرة قافلة تنموية شاملة إلى منطقة منشية البكاري بحي الهرم بمحافظة الجيزة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد استهدفت القافلة تقديم خدمات طبية وتوعوية وتنموية، واستفاد منها أكثر من 1800 مواطن.

خدمات شاملة ومتنوعة

القافلة، التي استمرت يومًا كاملًا، ضمت نخبة من الكوادر المتخصصة في الطب وطب الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي والصيدلة والطب البيطري، بالإضافة إلى فرق التوعية البيئية والتنموية.

وتم توقيع الكشف الطبي في عدة تخصصات مثل الرمد، والباطنة، وأمراض النساء والتوليد، وجراحة العظام، والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية، والمسالك البولية، وتم تقديم العلاج بالمجان وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة لإجراء الجراحات اللازمة.

التوعية والتنمية

شارك فريق التوعية في عقد ندوات متعددة حول قضايا اجتماعية وبيئية وثقافية، من بينها:

الهجرة غير الشرعية: استفاد منها أكثر من 150 طالبًا وطالبة بمدرسة محمد سلامة الإعدادية.

الاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي: قدمت نصائح لصغار السن حول الاستخدام المسؤول.

مخاطر الزواج المبكر: تم استهداف ما يقرب من 120 فتاة وسيدة في المنطقة.

حقوق المرأة والأحوال الشخصية: تناولت ندوات قانونية قضايا الأحوال الشخصية، واستفادت منها 120 سيدة.

تعميق الثقافة القانونية

شاركت كلية الحقوق بأساتذتها في تعزيز الثقافة القانونية من خلال ندوات حول أهمية التعليم للمرأة ودور القانون كأداة ضبط اجتماعي، استفاد منها طلاب المدارس وسيدات المنطقة.

الوعي البيئي والتثقيف الزراعي

قام فريق من كلية العلوم وكلية الآداب بتوعية المواطنين بقضايا بيئية وتعزيز الاستهلاك الصديق للبيئة. كما قدم فريق الطب البيطري إرشادات حول الرعاية البيطرية والزراعية، واستفاد من ذلك ما يقرب من 100 مواطن من سكان المنطقة ذات الطابع الريفي.

مكافحة الإدمان

شارك فريق "بيت التطوع" بجامعة القاهرة في تقديم برامج للتوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي، استفاد منها 350 شخصًا من الشباب وصغار السن.

دور الجامعة في التنمية المستدامة

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن القافلة تمثل نموذجًا رائدًا للعطاء المجتمعي، مشيرًا إلى التعاون مع جهات مثل مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومحافظة الجيزة. وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن الدور المجتمعي للجامعة لدعم أهداف التنمية المستدامة.

تأثير ممتد

القافلة لم تقتصر على تقديم الخدمات، بل عززت الوعي المجتمعي والصحي والقانوني، مما يساهم في تحسين جودة حياة السكان ومساعدتهم على مواجهة التحديات اليومية.

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