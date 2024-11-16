"قومي البحوث" يناقش مجال الميكروبات الطبيعية وجيناتها خلال مؤتمر علمي 20 نوفمبر

كتب- عمر صبري:

يعقد المركز القومي للبحوث المؤتمر المصري الدولي الخامس للميكرو بيوم والميكرو بيوتا في الصحة والمرض، تحت رعاية الدكتورة فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبرئاسة الدكتورة نهلة منصور، أستاذة علم الأحياء الجزيئي الميكروبي بمعهد الصناعات الصيدلية والدوائية، والمركز القومي، وأيضًا الدكتور رامي عزيز، رئيس مختبرات أبحاث العلوم البيولوجية- MARC مصر، وأستاذ علم الأحياء الدقيقة والمناعة، كلية الصيدلة- جامعة القاهرة.

ويعقد المؤتمر في القاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث يومَي 20 و21 نوفمبر 2024.

ويهدف المؤتمر إلى التعريف بعلوم الميكروب يوم وتطبيقاتها، ويتناول كل ما هو حديث في مجال الميكروبات الطبيعية وجيناتها والدور الذي تشكله في حالة العائل؛ سواء في الصحة أو المرض، حيث أصبح هناك اهتمام متزايد على مستوى العالم بهذا المجال؛ لما له من دور مباشر في الشفاء من أمراض عديدة، مثل السرطان والسمنة والقولون العصبي، حتى المخ والحالة المزاجية للإنسان.

ويستهدف تجميع القطاعات الأكاديمية والصناعية؛ لتسليط الضوء على أهمية دور الأحياء المجهرية المتعايشة مع الإنسان أو الحيوان عن طريق لفت الانتباه، ورفع الوعي حول هذا المجال متعدد التخصصات، وكيفية الحفاظ على الميكروبيوتا الطبيعية وتنميتها المستدامة.

جدير بالذكر أنه يشارك في هذا المؤتمر لفيف من العلماء المصريين ونظرائهم من العديد من الدول الرائدة في بحوث الميكروبيوتا والميكروبيوم في كل من المجالات الصيدلية والطبية والبيطرية والتغذية، لتبادل الخبرات والتعريف بأحدث الأبحاث والتقنيات وإتاحة الفرص للتعاون بينهم في هذا المجال.

وتشارك عدة دول في المؤتمر؛ وهي: قطر- إنجلترا- أمريكا- إيطاليا- ألمانيا، كما تشارك عدة جهات من مصر؛ منها: المركز القومي للبحوث، مدينة زويل، معهد السادات للبحوث الوراثية، مركز البحوث الزراعية، جامعات القاهرة، عين شمس، بني سويف، المنصورة، المنوفية، بدر، قناة السويس، الجامعة الأمريكية في القاهرة.

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