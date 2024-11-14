انتخابات الاتحادات الطلابية.. إقبال على سحب أوراق الترشح من طالبات "بنات عين شمس"

كتب- عمر صبري:

شهدت كلية البنات بجامعة عين شمس إقبالاً كبيرًا من الطالبات على الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية لعام 2024، وذلك بعد فتح باب الترشح صباح اليوم تحت إشراف الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

انتخابات الاتحادات الطلابية

قالت أميرة يوسف، عميدة الكلية، إن عملية الترشح شهدت إقبالاً كثيفًا من الطالبات، حيث بدأ التقديم من الساعة التاسعة صباحًا واستمر حتى الثانية ظهرًا.

وأضافت "أميرة يوسف، أن الكلية أعلنت عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمات وأوراق الترشح المطلوبة.

من جانبها، أكدت الدكتورة أسماء زعزع، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية قد هيأت الأماكن اللازمة لسحب الاستمارات وتنظيم العملية الانتخابية.

تأتي هذه الخطوات في إطار استعدادات جامعة عين شمس لتنظيم انتخابات طلابية حرة وديمقراطية، تتيح للطلاب فرصة اختيار من يمثلهم في اتحاداتهم الطلابية.

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