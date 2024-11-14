انتخابات الاتحادات الطلابية.. أسرة من أجل مصر تتصدر المشهد بعد فتح باب الترشح بجامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

بدأت اليوم انتخابات اتحادات الطلاب في جامعة القاهرة، حيث أطلق الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، إشارة البدء للماراثون الانتخابي بحضور عدد من المسؤولين الطلابيين، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان المنياوي، منسق عام أسرة "طلاب من أجل مصر" في الجامعة.

الاحتفالية التي أقيمت في قاعة الاحتفالات الكبرى بدأت بعزف السلام الجمهوري، ثم تم عرض فيديوهات توضح الأنشطة المختلفة للأسرة الطلابية.

وتحدث خلال الحفل الدكتور سامي عبد الصادق، والدكتورة جيهان المنياوي، والطالب باسم الجوهري، منسق أسرة "طلاب من أجل مصر" في جامعة القاهرة.

انتخابات الاتحادات الطلابية

في كلمته، أكد سامي عبد الصادق، أهمية إجراء الانتخابات في بيئة ديمقراطية، وأن الجامعة تقدم مثالًا متميزًا في التعليم والمشاركة المجتمعية.

وأشار إلى أن الوطن هو الأساس الذي يحدد مسار الأفراد، مؤكدًا ضرورة التنافس الشريف بين الطلاب لتنمية مهاراتهم القيادية.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد رجب على ضرورة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ودعا الطلاب للمشاركة الفعالة في الانتخابات سواء من خلال الترشح أو التصويت، مؤكدًا أن الجامعة ستوفر الدعم الكامل لضمان سير الانتخابات بنجاح.

وفي ختام الاحتفالية، دعت الدكتورة جيهان المنياوي الطلاب للمشاركة الإيجابية في الأنشطة الطلابية والانتخابات، مؤكدة أن جامعة القاهرة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما أشاد الطالب باسم الجوهري بالمبادرات الرئاسية التي تدعم الشباب، مثل مبادرة "بداية" و"تمكين" لذوي الهمم.

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