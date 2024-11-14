التعليم العالي: 44 جامعة تتنافس في الموسم السابع لمُسابقة "العباقرة جامعات"

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن استعداد 44 جامعة للمشاركة في الموسم السابع لمُسابقة "العباقرة جامعات"، التي تنظمها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

مُسابقة "العباقرة جامعات"

تُعرض المسابقة على قناة القاهرة والناس ويقدمها الروائي عصام يوسف، في إطار تعزيز التكامل بين الرياضة والتعليم في بناء شخصية متكاملة للشباب المصري.

وأكد الوزير أهمية الاستثمار في الشباب المصري وتطوير مهاراتهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى دورهم الكبير في تقدم الدولة المصرية.

وفي هذا السياق، تشارك 44 جامعة من مختلف أنحاء مصر في التصفيات التمهيدية للمسابقة، بما في ذلك جامعات القاهرة، وحلوان، وجنوب الوادي، وأسيوط، والأزهر، وغيرها، بالإضافة إلى مشاركة المعاهد لأول مرة في المسابقة.

ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشباب على القراءة والاطلاع في مختلف المجالات المعرفية، مما يساعدهم في اكتشاف مواهبهم وتعزيز التواصل بين الطلاب من مختلف التخصصات.

بعد التصفيات، سيتم إجراء قرعة الدور الـ16 للمسابقة في مسرح مركز التعليم المدني بالجزيرة.

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