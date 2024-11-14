أستاذ بهندسة حلوان يفوز بمنصب نائب رئيس لجنة معنية بأمن المعلومات بالاتحاد الدولي للاتصالات

كتب- عمر صبري:

فاز الدكتور سمير جابر، أستاذ الشبكات والأمن السيبراني بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بجامعة حلوان، ورئيس قطاع تنمية الأمن السيبراني بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بمنصب نائب رئيس اللجنة الدراسية 17 المعنية بأمن المعلومات في الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في بيان، الخميس، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس كفاءة وتميز أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، ويساهم في تعزيز سمعتها على المستويين المحلي والدولي، خاصةً في مجالات الهندسة وأمن المعلومات والأمن السيبراني.

كما أكد الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، أن هذا النجاح يعد تتويجًا لجهود الدكتور سمير جابر في البحث العلمي بمجال أمن المعلومات والشبكات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات يعد إحدى أبرز المنظمات العالمية المتخصصة في تطوير معايير أنظمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعزيز التعاون بين الخبراء في هذا المجال.

يأتي الفوز ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها مصر، ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث حصلت على 6 مناصب قيادية في اللجان الدراسية للاتحاد الدولي للاتصالات، خلال فعاليات الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التي عقدت في نيودلهي بالهند.

وتضمنت المناصب رئاسة اللجنة الدراسية الثالثة المعنية بالشؤون الاقتصادية والسياسية، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 12 لجودة الخدمات، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 13 للشبكات المستقبلية، ونائب رئيس اللجنة الدراسية الـ 20 لإنترنت الأشياء والمدن الذكية، بالإضافة إلى نائب رئيس لجنة مصطلحات التقييس.

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