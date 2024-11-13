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انتخابات الاتحادات الطلابية 2024.. التعليم العالي: تجربة ديمقراطية مهمة

10:42 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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كتب- عمر صبري:


أكدت وزارة التعليم العالي أهمية الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية 2024، بما يعزز روح التنافس البناء بين الطلاب ويتيح الفرصة للتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم بشفافية وحرية.

وبحسب بيان، أوضحت الوزارة أنها تأمل في أن تسهم هذه الانتخابات في تأهيل جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل والمشاركة في تنمية المجتمع بفاعلية.


انتخابات اتحاد الطلبة ركيزة أساسية

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومقرر اللجنة العليا للانتخابات الطلابية، أن الانتخابات الطلابية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي وتعزيز قدراته القيادية.

وأضاف أن الأنشطة الطلابية تلعب دوراً محورياً في صقل مهارات الطلاب وتنمية وعيهم السياسي والاجتماعي والثقافي.

وقال همام: إن الانتخابات الطلابية هي المدرسة الأولى للديمقراطية وممارسة العمل العام، حيث تتيح للطلاب فرصة حقيقية للمشاركة في صنع القرار وإدارة شؤونهم الجامعية، كما أن الأنشطة الطلابية تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية الإبداع وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي لدى الطلاب، مضيفا: نحن نؤمن بأن طالب اليوم هو قائد المستقبل، ومن خلال هذه التجربة الديمقراطية نسعى لبناء جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في تنمية مجتمعه.

جدول زمني دقيق لانتخابات اتحاد الطلبة

وأضاف: لقد حرصنا في اللجنة العليا على وضع جدول زمني دقيق وضوابط واضحة تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتتيح الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة بفاعلية في هذه التجربة الديمقراطية الهامة، نحن نتطلع إلى انتخابات طلابية تعكس الوعي والنضج لدى طلابنا، وتسهم في تعزيز دور الاتحادات الطلابية كمنبر حقيقي للتعبير عن تطلعات وطموحات الشباب الجامعي.

وزارة التعليم العالي انتخابات الاتحادات الطلابية الدكتور كريم همام
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