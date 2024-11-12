"خدمة المجتمع" بجامعة القاهرة ينفذ أنشطة وندوات وورش عمل متنوعة بالكليات

كتب - عمر صبري

يشهد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة، تحت رعاية وتوجيهات الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، مجموعة من الأنشطة والندوات وورش العمل في مختلف كليات الجامعة ومعاهدها.

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن هذه الأنشطة تأتي ضمن حرص الجامعة على أداء دورها المجتمعي تجاه طلابها والمجتمع الخارجي. وقد شملت هذه الأنشطة إقامة مشروعات بحثية وندوات تثقيفية ودورات تدريبية وورش عمل، وتهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا المجتمع والتحديات الراهنة، وتقديم الحلول العلمية للتعامل معها.

في كلية الطب البيطري، وتحت إشراف الدكتورة إيمان بكر، قام قطاع خدمة المجتمع بتأسيس مزرعة سمكية بحثية تدريبية لتعليم الطلاب وإجراء أبحاث علمية، بهدف توفير إنتاج من الأسماك للمجتمع.

وفي كلية التمريض، نظمت ندوة بعنوان "حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة: التحديات والفرص" تحت إشراف الدكتورة فاطمة عابد، كما قامت الكلية بإجراء فحص شامل للعاملين في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين.

في المعهد القومي لعلوم الليزر، تم تنظيم ندوة حول "مخاطر المخدرات المستحدثة" ألقاها الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ علاج السموم، وتهدف الندوة لتوعية الطلاب بمخاطر المخدرات.

أما كلية الآداب، فقد نظمت ورشة عمل بعنوان "النظم الفرعية للتقارير والإحصاءات ودورها في التخطيط الاستراتيجي"، تحت إشراف الدكتورة نجلاء رأفت، لرفع الوعي بأهمية التخطيط في دعم الجودة الأكاديمية.

وفي كلية الإعلام، عُقدت ندوة بعنوان "وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن القومي البيئي"، تحدث فيها خبراء حول تأثير الشائعات على الرأي العام والسياحة، مؤكدين على ضرورة توعية الشباب بمخاطر نشر الشائعات.

كما نظمت كلية الآثار دورة تدريبية بعنوان "تطبيقات منخفضة التكلفة لتوثيق وترميم الآثار"، شارك فيها متخصصون من مصر والوطن العربي، وتهدف الدورة إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة في ترميم وصيانة الآثار.