قرار من "العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية" بشأن غير مسددي المصروفات

كتب - عمر صبري

تنطلق الخميس المقبل أولى مراحل انتخابات اتحادات الطلاب بالجامعات المصرية، وذلك بسحب أوراق الترشح.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية المنظمة لانتخابات اتحادات الطلاب الصادرة بقرار من رئيس الوزراء لعام 2017.

بناءً على ذلك، أكدت إدارات رعاية الشباب أنه سيتم انتخاب مجالس اتحادات الطلاب ولجانها سنويًا خلال مدة أقصاها 8 أسابيع من بدء الدراسة كل عام، ويصدر رئيس الجامعة أو المعهد قرارًا بتحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات.

كما أكدت الوزارة على أنه لا يحق لأي طالب الإدلاء بصوته إلا إذا كان مسددًا للرسوم الدراسية، مشيرةً إلى أنه لا يجوز استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو الفئوية في انتخابات أو أنشطة اتحادات الطلاب، مع التأكيد على عدم التفرقة بين الطلاب بسبب الجنس أو الدين أو اللون.

ووفقًا للجدول الزمني المُعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر الجاري، يلي ذلك إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر. ستُقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات وفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر.

في حالة جولة الإعادة، ستُجرى يوم 25 نوفمبر، ثم تُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تُختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.