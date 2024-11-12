5 شروط أساسية للمرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية.. تعرف عليها

كتب- عمر صبري:

حددت المادة 319 من اللائحة الطلابية الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2017 الشروط الواجب توافرها في الطلاب المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الجامعي 2024.

زيتم تشكيل الاتحادات الطلابية من طلاب الكليات والمعاهد الجامعية النظاميين وطلاب الانتساب الموجه المقيدين لنيل درجة البكالريوس أو الليسانس ويشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية لجان مجالس الاتحادات أن يكون:

- متمتعًا بجنسية مصر العربية

- متصفًا بالخلق القيم والسمعة الحسنة

- طالبًا مستجدًا في فرقته

- مسددًا للرسوم الدراسية

- له نشاط فعال ومستمر في لجان عمل اللجنة التي يرشح نفسه فيها

ووفقًا للجدول الزمني المُعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر.

وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.