جامعة ESLSCA تقدّم: قمة التعليم التنفيذي – طريقك نحو التميز القيادي، برعاية إعلامية من موقع مصراوي

انطلق بمؤسستك إلى آفاق جديدة واكتشف إمكانياتك القيادية

في ظل التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال اليوم، لم يعد التفوق يقتصر على المهارات التقنية فقط. بل أصبح يتطلب قيادة ملهمة، وتفكيرًا استراتيجيًا، واطلاعًا عميقًا على التوجهات الناشئة. برعاية جامعة ESLSCA، تأتيكم "قمة التعليم التنفيذي" كفرصة استثنائية لاكتساب رؤى قيّمة والتواصل مع كبار قادة الأعمال والصناعة.

متحدثون بارزون من مختلف أنحاء العالم

سيشارك في القمة وزراء ونواب وزراء، إضافة إلى كبار التنفيذيين ومتحدثين دوليين من جميع أنحاء العالم، لمناقشة محاور رئيسية تشمل موضوعات تمسّ مستقبل الأعمال. ستقدم خبراتهم رؤىً هامة ومؤثرة حول تحديات وفرص المرحلة المقبلة.

محاور هامة لمستقبل الأعمال

القمة هذا العام تركز على ثلاثة مسارات رئيسية تشكل مستقبل بيئة الأعمال:

- رفاهية الموظفين وثقافة الشركات: اكتشف كيفية بناء بيئة عمل تحفّز تفاعل الموظفين، وتحسّن الإنتاجية، وتزيد من استبقاء الكفاءات.

- رؤى الأعمال والتحليلات: تعرّف على أساليب اتخاذ القرارات بناءً على البيانات لخلق ميزة تنافسية أقوى.

- فرص النمو الاقتصادي: استكشف الأسواق الناشئة والتوجهات الاقتصادية العالمية للتوسع وتحقيق النمو المستدام.

حوارات تفاعلية، مقابلات، وورش عمل قيّمة

استفد من تجارب التنفيذيين الذين تجاوزوا تحديات كبيرة وحققوا نجاحات ملهمة. ستتيح لك ورش العمل التفاعلية أدوات عملية يمكنك تطبيقها فورًا لتطوير مؤسستك.

فرصة مميزة للتواصل مع قادة ورواد الصناعة

تواصل مع مجموعة متنوعة من المحترفين، رواد الفكر، والمبتكرين من مختلف القطاعات. وسّع شبكة علاقاتك المهنية وشارك أفضل الممارسات واستكشف فرص تعاون جديدة.

لا تفوّت هذه الفرصة القيّمة!

سواء كنت تطمح لتعزيز مهاراتك القيادية، أو لفهم عميق لديناميكيات السوق، أو لتطوير ثقافة مؤسستك، فإن "قمة التعليم التنفيذي" هي الحدث الذي لا غنى عنه. احجز مكانك الآن، وكن معنا يومي 23 و24 نوفمبر في فندق كمبنسكي رويال مكسيم، وابدأ رحلتك نحو إحداث تغيير إيجابي في مؤسستك.

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