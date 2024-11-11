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ألف قطعة ملابس مجانية لطلاب جامعة حلوان.. صور

02:24 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
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    ألف قطعة ملابس مجانية لطلاب جامعة حلوان (1)
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    ألف قطعة ملابس مجانية لطلاب جامعة حلوان (5)
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    ألف قطعة ملابس مجانية لطلاب جامعة حلوان (6)
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    ألف قطعة ملابس مجانية لطلاب جامعة حلوان (7)
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    ألف قطعة ملابس مجانية لطلاب جامعة حلوان (4)
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    ألف قطعة ملابس مجانية لطلاب جامعة حلوان (8)
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كتب- عمر صبري:

افتتحت جامعة حلوان اليوم فعاليات معرض الخير السابع، الذي تنظمه إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع بنك الكساء المصري، وذلك بقاعة "ن" بالمبنى الإداري للجامعة.

وبحسب بيان، يأتي المعرض تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في إطار استراتيجية الجامعة لدعم الطلاب غير القادرين وتعزيز دورها المجتمعي.

يضم المعرض ألف قطعة متنوعة من الملابس عالية الجودة، بالإضافة إلى الأحذية والمنتجات الجلدية، والتي يتم تقديمها مجاناً للطلاب.
ويهدف المعرض إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الطلاب وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يعكس التزام الجامعة بمسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على توفير بيئة داعمة لطلابها.

جامعة حلوان معرض الخير السابع بنك الكساء المصري السيد قنديل حسام رفاعي
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