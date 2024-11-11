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أبرزها عدم الانتماء لأي جماعة.. 4 شروط للترشح بانتخابات اتحادات الطلاب

02:10 م الإثنين 11 نوفمبر 2024

جامعة القاهرة

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كتب- عمر صبري:

حددت جامعة القاهرة عدة شروط للترشح للانتخابات الطلابية التي من المقرر أن تنطلق الخميس المقبل، وهي:

١- أن يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية، وله نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية في مجال اللجنة المرشح لها عدا طلاب السنة الجامعية الأولى.

٢- أن يكون مستجدا بفرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل، ومستجدا ولم يرسب في أكثر من مقررين من المقررات التي سجلها في العام الماضي لطلاب نظام الساعات المعتمدة.

٣- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق مجازاته تأديبيًا، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة لحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبار.

٤- لا ينتمي لأي تنظيم أو جماعة تقوم على خلاف القانون.

جامعة القاهرة انتخابات اتحادات الطلاب اتحادات الطلاب
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