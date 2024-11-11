جامعة حلوان تستضيف اجتماع مناقشة لائحة الدورة القمية الـ32 لجوالة الجامعات المصرية

كتب- عمر صبري:

استضافت جامعة حلوان اجتماع مناقشة لائحة مسابقات المجالات بحضور مديري إدارات الجوالة والخدمة العامة بالجامعات المصرية ووزارة التعليم العالي. شارك في الاجتماع 13 جامعة بالإضافة إلى جامعة حلوان وقادة نشاط الجوالة بالجامعات وكليات جامعة حلوان.

وتمثل الهدف من هذا الاجتماع هو الإعداد لاستضافة الدورة القمية الـ32 لجوالة الجامعات المصرية والمعاهد العليا تحت شعار "خمسون عاما جامعة حلوان منارة مجتمعية"، وذلك بمناسبة احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي والتي ستقام فعالياتها خلال الفترة من 30 يناير إلى 6 فبراير 2025.

وعقد الاجتماع تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

شارك في الاجتماع: الإسكندرية، عين شمس، أسيوط، طنطا، المنوفية، الأزهر، السويس، الفيوم، بورسعيد، بنها، بني سويف، وزارة التعليم العالي، جامعة سيناء، وجامعة حلوان.

تضمنت لائحة الدورة 11 مجالاً من مجالات الجوالة وهم الدين والحياة، التطبيقات العلمية والبيئية، الفنون والآداب، الاقتصاد والمواطنة، الصحة والرياضة، مهارات الحياة، الخدمة العامة وتنمية المجتمع، التطلع للقيادة، التقاليد والفنون الكشفية، التواصل المجتمعي والإعلام، والقيم والاتجاهات الكشفية. بالإضافة إلى كرنفال الجامعات.

وأشرف على إعداد وتنفيذ الاجتماع مسؤولو إدارة الجوالة والخدمة العامة بالتعاون مع إدارة دار الضيافة وقادة الدورة وقادة وطلاب نشاط الجوالة بالجامعة.

وأقيمت هذه الفعالية تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الدكتور بلال عبدالعزيز مستشار نشاط الجوالة والخدمة العامة، محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، طارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة.