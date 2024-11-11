خبير أمراض قلب يحذر من زواج الأقارب أو القاصرات.. وهذه نصيحته للتأكد من عدم حدوث مضاعفات

كتب- عمر صبري:

حذر الدكتور علاء الغمراوي خبير أمراض القلب والأوعية الدموية ومؤسس البرنامج القومي لروماتيزم القلب، من خطورة زواج الأقارب مع ضرورة عمل التحاليل اللازمة للتأكد من عدم حدوث مضاعفات للأطفال فيما بعد.

كما حذر خلال احتفالية جامعة بدر بمناسبة اليوم العالمي للقلب لتوعية المواطنين للوقاية من خطورة أمراض القلب، أيضا من خطورة زواج القاصرات لما له من مضاعفات جسيمة على الأجنة، مع التأكيد على أهمية اتباع الأنظمة الغذائية الصحية للوقاية من أمراض القلب.

وتضمنت الاحتفالية تنظيم ماراثون رياضي بين طلاب الكليات، إلى جانب إعداد حملة توعية تحمل مجموعة من الرسائل بمخاطر أمراض القلب وأسبابها.

كما تضمنت الاحتفالية إطلاق قافلة طبية لطلبة مدارس مدينة بدر لفحص الطلاب بجهاز الايكو للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب.

من جهته، قال الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة، ووزير التعليم العالي الأسبق، إن احتفالية اليوم العالمي للقلب تعد رسالة إلى العالم عن أهمية الوقاية من أمراض القلب، في ظل حرص الجامعة على قيامها بالدور المجتمعي ودعم جهود الدولة وبرامجها المختلفة التى تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين.

ونصح الشيحي بأهمية أن يحافظ الإنسان على صحته من خلال الالتزام بالأساليب الصحية في حياته والامتناع عن التدخين والعادات الصحية الضارة، مع ضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة لكل المواطنين في مختلف الأعمار، وهو ما الأمر الذي تهتم به الجامعة من خلال الأنشطة الرياضية المختلفة لكافة الطلاب، وتنظيمها مهرجان رياضي يشارك فيه 14 جامعة خاصة.

من جانبه، قدم الدكتور حسن القلا، مجموعة من النصائح للوقاية من أمراض القلب، أهمها الابتعاد عن "الكربوهيدرات"، فالصحة مرتبطة بما نأكل، لأن ضبط الطعام من شأنه ضبط نسبة السكر في الدم وكذلك باقي وظائف الجسم.

وأشار إلى أهمية أن يحافظ الإنسان على صحته لأنها من نعم الله على الإنسان، لافتا إلى أن ممارسة الرياضة والاهتمام بتنفيذ نظام غذائى صحي واتباع النصائح الطبية من شأنه الحفاظ على الثروة البشرية والتى هى أغلى ما تمتلكه الأوطان.