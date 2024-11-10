لا تتخطى 30%.. هذه قيمة مصروفات السنة التأسيسية بالجامعات

كتب- عمر صبري:

قال مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك اتجاها بأن تكون مصروفات السنة التمهيدية التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية في حدود 30% من إجمالي مصروفات السنة الجامعية الأولى في تلك الجامعات.

وأضاف المصدر لـ"مصراوي"، أن وزير التعليم العالي ناقش مثل هذا الأمر خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة الأخير، ولكن لم يتم اتخاذ قرار حيث سيتم حسم هذه الأمور من خلال المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأكد على أن مشروع القانون المعدل والمقدم من الحكومة ينص على أنه لن تجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، وذلك مراعاة لتحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية.