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عبدالجليل رئيسا لجامعة الأقصر.. قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

09:10 م الأحد 10 نوفمبر 2024

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العل

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كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، رئيسًا لجامعة الأقصر.

• الدكتور طارق علي محمد حسن، نائبًا لرئيس جامعة بنى سويف لشئون الدراسات العليا والبحوث.

• الدكتور أشرف إمام عبدالراضي طايع، نائبًا لرئيس جامعة أسوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• الدكتور ماجد محمد محمد علي، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب.

• الدكتورة إيناس ماهر الحسيني بدير، عميدًا لكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان.

• الدكتور حمدي محمد محمود أحمد حسين، عميدًا لكلية الحقوق جامعة مدينة السادات.

• الدكتورة أماني أسامة كامل حسن، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

• الدكتورة هبة محمود حسين القاضي، عميدًا للمعهد العالي للصحة العامة جامعة الإسكندرية.

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات الحكومية الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل جامعة الأقصر قيادات جامعية جديدة
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