"غريب في بغداد" تفوز بجائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب لأفضل كتاب روائي لعام 2024

كتب- عمر صبري:

أعلنت دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن فوز رواية "غريب في بغداد" للكاتبة البريطانية إليزابيث لودون بجائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب لأفضل كتاب أجنبي خيالي لعام 2024 وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 6 نوفمبر2024.

وبحسب بيان الجامعة، وتعليقاً على حصولها على الجائزة، قالت الكاتبة إليزابيث لودون: "كنت في غاية السعادة عندما علمت أن روايتي "غريب في بغداد" فازت بجائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2024 لأفضل كتاب أجنبي خيالي، إن الشخصيات في هذه الرواية تعني لي الكثير وأنا ممتنة للجنة التحكيم التي ساعدت في نشر قصة من بغداد كما كانت قبل الغزوات والحروب الأخيرة، والعلاقة المعقدة – وغالبًا المضطربة – بين بريطانيا والعراق."

جدير بالذكر أن إليزابيث لودون كاتبة ومدرسة ومستشارة سابقة لتطوير المؤسسات الخيرية مقيمة في لندن.