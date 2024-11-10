الكتابة على وسائل التواصل.. محظورات قد تعاقبك بالحرمان من السكن بمدن جامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

أعلنت مدن جامعة القاهرة أنه يجب على جميع الطلاب والطالبات المتقدمين للسكن بالمدينة الجامعية ملء بيانات الاستمارة الإلكترونية كاملة بشكل صحيح وبمنتهى الدقة وعدم ترك بيانات فارغة حتى لا يؤثر ذلك على عملية القبول للتسكين.

وأضافت المدن الجامعية أنه يجب على جميع الطلبة والطالبات إحضار صورة بطاقة الضامن السارية على أن تكون سارية لمده سنة على الأقل بعد تاريخ التقديم ويكون الضامن في الخدمة ولا يحال إلى التقاعد طوال السنة الدراسية وإلا لن يتم قبول الملف ورقياً وإليكترونياً عند التسكين.

وأكدت إدارة المدن بجامعة القاهرة أنه يعتبر توقيع ولي أمر الطالبة على تعهد الاشتراك في الأنشطة وكذلك المبيت خارج المدينة سواء في نهاية الأسبوع أو كلما طلبت الطالبة تصريح خروج للمبيت لفترات قصيرة أو طويلة (شهر أو أكثر) بمثابة موافقة نهائية من ولي الأمر على ذلك ويترتب عليه عدم تحمل المدينة لأي مسئولية قانونية أو إدارية إذا ثبت تغيب الطالبة عن المدينة أو إشتراكها في أي نشاط دون علم والدها أو ولى أمرها ولا يحق له التعلل بعدم معرفته أو الرجوع على إدارة المدينة بأي مسئولية قانونية أو إدارية.

وشددت أنه على كل طالب يخالف هذه التعليمات يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في لائحة جزاءات المدن الجامعية وكذلك للوائح مجلس تأديب الكلية الملتحق بها.

وتابعت: يجب على الطالب الموافقة على الإقرار وأن يتعهد بالالتزام بكافة التعليمات والإرشادات المذكورة في ملف التعليمات.

واستطردت: على جميع الطلاب عدم كتابة أي معلومات خاطئة يتم تداولها على وسائل التواصل الإجتماعي وتثير البلبلة وكذلك أي تجاوزات عن حدود اللياقة والتقاليد الجامعية فيما يتم نشره لأن ذلك يعرض الطالب للمساءلة القانونية وفقا للوائح المدن الجامعية.