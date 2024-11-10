تنطلق الخميس 14 نوفمبر.. مواعيد الترشح والتصويت على مقاعد اتحادات الطلاب بالجامعات
كتب- عمر صبري:
أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 كما يلي:
- فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر الحالي.
- إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر.
- تلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر.
- فحص الطعون يوم 19 نوفمبر.
- إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر.
- تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر.
-تقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر.
- تقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر.
- تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر.
- تقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر.
- تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.
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