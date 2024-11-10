تنطلق الخميس 14 نوفمبر.. مواعيد الترشح والتصويت على مقاعد اتحادات الطلاب بالجامعات

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجدول الزمني لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 كما يلي:

- فتح باب الترشح يوم 14 نوفمبر الحالي.

- إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر.

- تلقي طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر.

- فحص الطعون يوم 19 نوفمبر.

- إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر.

- تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر.

-تقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر.

- تقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر.

- تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر.

- تقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر.

- تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.