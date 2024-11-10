بينهم جلسة الاستثمار.. تعرف على أبرز 9 فاعليات بالمجلس الأعلى للجامعات خلال أسبوع

كتب- عمر صبري:

أعلن المجلس الاعلى للجامعات الحصاد الإسبوعي لنشاط أمانة المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة 2 إلى 8 نوفمبر 2024، وفيما يلي أبرز 9 فاعليات خلال الأسبوع:

وزير التعليم العالي يستقبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة Advance HE لتعزيز سُبل التعاون بين الجانبين بحضور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات

رئيس الوزراء يشهد احتفالية اليوبيل الذهبي لخريجي كلية الهندسة بجامعة القاهرة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات في قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بحضور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ووزراء التربية والتعليم والأوقاف والقوى العاملة

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشارك في جلسة "الاستثمار في المواهب الشابة" خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لهيئة فولبرايت -مصر.

وزير التعليم العالى يعقد لقاءًا مُوسعًا مع رئيس مجلس التعليم العالي التركي لبحث التعاون المُشترك بحضور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

بحضور أمين عام المجلس الأعلى للجامعات رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس مجلس التعليم العالي التركي.

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يبحث أوجه التعاون المشترك مع مستشار التعاون والعلاقات الثقافية الفرنسى.

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يترأس اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب الدوري بمقر أمانة المجلس.

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يكرم مجموعة من العاملين بأمانة المجلس الأعلى للجامعات لحصولهم على درجات علمية عليا متخصصة.