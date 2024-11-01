بخطوات جادة.. جامعة بورسعيد تناقش تدويل برامجها بالشراكة مع الجامعات الدولية

انتخابات الاتحادات الطلابية.. أسرة من أجل مصر تتصدر المشهد بعد فتح

كتب- عمر صبري:

التقى الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، وفدا من الممثلين للعلاقات الثقافية والعلاقات الدولية من جامعة CY Tech , CY Cergy Paris University لبحث وتعزيز التعاون المُشترك والذي يضم الدكتور: Radjesvarane ALEXANDRE - مدير جامعة CY Tech، Michel GUILMAULT – مدير قطاع العلاقات الدولية بجامعة CY Tech الدكتورة Besma ZEDDINI مديرة قطاع المشروعات والابتكار جامعة C : Joëlle Gury، مديرة قطاع التعاون الدولي جامعة CY Cergy Paris University.

أكد رئيس جامعة بورسعيد على عُمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والمتمثلة فى التعاون بين جامعة بورسعيد وجامعة، CY Tech , CY Cergy Paris University مُثمنًا زيادة التعاون الثنائي الجامعتين في مجال التعليم الجامعي، مؤكدًا على ضرورة تبادل الخبرات العلمية فيما بينهم.

وأشار الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي بمصر شهد طفرة كبيرة، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومن خلال هذة الاستراتيجية تعمل جامعة بورسعيد على تحديث و تطوير برامجها الدراسية من خلال برامج جديدة بالشركة مع جامعات دولية والتى نحن بصددها اليوم ونعمل ايضا للارتقاء بمكانة الجامعة في التصنيفات العالمية، والتطوير المُستمر للمناهج الدراسية، والتى تتيح فرص للحصول على تعليم عالٍى بمستوى دولي من خلال شراكات عالمية مع كُبرى الجامعات الدولية بما يُسهم في الارتقاء بالمنظومتين التعليمية والبحثية بالجامعة.

ولفت رئيس جامعة بورسعيد إلى أن التعاون مع جامعة CY Tech , CY Cergy Paris University يأتي في إطار خطة جامعة بورسعيد للتعاون مع الجامعات الدولية، للاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتبادل العلوم والمعرفة، وتعزيز فرص الحصول على تعليم أجنبي متميز والحصول على شهادات دولية من الجامعة الأم، فضلاً عن المُساهمة في جذب الطلاب الوافدين من الدول المُحيطة للدراسة فى جامعة بورسعيد.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين وخاصة فيما يتعلق بربط البرامج الدراسية الدولية الجديدة باحتياجات الصناعة ومُتطلبات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

كما أشاد وفد جامعة CY Tech , CY Cergy Paris University بهذة الزيارة الاولى لجامعة بورسعيد وذلك تأكيدا لحرص الجامعتين على أهمية التعاون في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين الجامعتين ودعم العلاقات في المجالات العلمية والبحثية والأكاديمية المختلفة وداعمين جامعة بورسعيد للاستثمار في التعليم وتعزيز الشراكة مع الجامعتين.

حضر اللقاء الدكتورة أمل خليل المشرف على قطاع التعليم والطلاب، سامية المصيلحى أمين عام الجامعة ولفيف من عمداء كليات الجامعة المعنيين بالإضافة إلى لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.