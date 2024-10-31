إنتاج 500 جهاز تنفس صناعي.. تفاصيل لقاء كامل الوزير ووزير التعليم العالي

كتب- عمر صبري:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الصناعة، بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي، لبحث تعظيم دور البحث العلمي في النهوض بقطاعي الصناعة والنقل.

وأكد "الوزير" أن التعاون بين الجانبين يمكن أن يسهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة والتحديات التي تعترض طريقها، خاصةً أن مصر من الدول التي تمتلك قاعدة علمية كبيرة وتزخر بالطاقات البشرية.

وأشار إلى أن حل المشكلات المتعلقة بتوفير الوقود والطاقة، لاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الطاقة الحالية، يأتي على رأس أولويات وزارة الصناعة، التي تحرص على تعزيز التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإيجاد حلول في هذا الصدد. كما أن توفير المياه اللازمة لتغطية احتياجات قطاعي الصناعة والزراعة يُعد من أهم مستهدفات التعاون بين الجانبين.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أن من ضمن مجالات التعاون المشترك مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة المقبلة هو دراسة آليات توفير المعالجات التكنولوجية اللازمة لتهيئة استخدام خام الحديد كأحد مستلزمات الإنتاج الضرورية للعديد من الصناعات، موجهًا بتفعيل دور قسم الفلزات والتعدين بمعهد التبين للدراسات المعدنية التابع لوزارة الصناعة وتعزيز التنسيق والتعاون بينه وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، قال أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن التكامل بين البحث العلمي والابتكار الصناعي هو المدخل لتنمية الاقتصاد المصري. حيث استعرض الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تم خلالها تحديد ودراسة الأنشطة الاقتصادية الواعدة في كل إقليم من أقاليم مصر السبعة، ووضع خطة عمل للوزارة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والتجارة والعمران والصحة والاتصالات بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى نتائج مبادرة تحالف وتنمية التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن أهمها خلق التحالفات الأكاديمية في الأقاليم السبعة للتكامل مع احتياجات الإقليم للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وأشار إلى عدد من المشروعات المستقبلية للوزارتين، ومنها تصنيع السيارات الكهربائية منخفضة السرعة EV-Tech، حيث تم إنتاج أول 100 سيارة تجريبية بالمنطقة الصناعية بالتجمع الخامس، وذلك بمكون محلي يبلغ 60%، ومن المستهدف وصول نسبة المكون إلى 83% خلال الثلاث سنوات المقبلة.

كما أشار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى زيارة مرتقبة له مع وفد من وزارة الصناعة للمصنع خلال الفترة القادمة، معربًا عن استعداده لتقديم كافة أوجه الدعم للمصنع لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية. كما أعلن ممثلو أكاديمية البحث العلمي خلال الاجتماع عن نجاح إنتاج أجهزة تنفس صناعي معتمدة من الاتحاد الأوروبي وحاصلة على ترخيص هيئة الدواء المصرية، وذلك بتكنولوجيا مصرية 100%، موضحين أنه جارٍ إنتاج 500 جهاز تنفس.