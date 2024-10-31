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أستاذ مخ وأعصاب: 80% من حالات السكتة الدماغية يمكن إنقاذها

11:39 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

جامعة عين شمس

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كتب- عمر صبري:
نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي، ندوة توعوية حول السكتة الدماغية.

حضر الندوة الدكتورة هالة سويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق أحمد عكاشة، رئيس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي.

ألقى الدكتور أحمد علي إبراهيم البسيوني، أستاذ طب المخ والأعصاب والطب النفسي، محاضرة تناول فيها أعراض وأسباب الإصابة بالسكتة الدماغية، وعوامل الخطر، وطرق الوقاية. مشيرًا إلى أن عامل الوقت هام جدًا في إنقاذ المريض، حيث يمكن إنقاذ 75-80% من الحالات.

كما أشار إلى كيفية التعامل مع المصاب بالسكتة الدماغية لحين وصول الطاقم الطبي.

وأوضح أن أهم عوامل الوقاية من السكتة الدماغية تتمثل في الابتعاد عن تناول الأدوية دون نصيحة الطبيب، واتباع العادات الصحية السليمة، والابتعاد عن التدخين والسمنة المفرطة.

لاقت المحاضرة تفاعلاً كبيرًا من قبل الحاضرين.

وفي ختام الندوة، تم فتح باب الحوار والرد على التساؤلات والاستفسارات.

جامعة عين شمس الدكتور طارق أحمد عكاشة مخ وأعصاب السكتة الدماغية
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