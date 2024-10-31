توحيد قيمة الخدمات.. قرارات مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بعين شمس

كتب- عمر صبري:

عقد مجلس قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، جلسته لشهر أكتوبر ٢٠٢٤ برئاسة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بحضور وكلاء الدراسات العليا بكليات الجامعة أعضاء المجلس.

استعرضت الدكتورو شهيرة سمير ما تم عرضة بلجنة الاتفاقيات من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها مذكرة تفاهم ببن الجامعة ممثلة فى كلية الألسن ومدرسة الاقتصاد العليا بموسكو وبين كلية الطب بالجامعة وجامعة بنغازي ومذكرة التفاهم بين الجامعة كلية الهندسة وجامعة سانت بطرسبورج الحكومية الكهروتقنية بروسيا.

بالإضافة لمناقشة مذكرة تفاهم مشتركة بين الجامعة وجامعة البحار والمحيطات بشنغهاى ومذكرة أخرى بين كلية الألسن والمركز الثقافى الكورى.

كما تمت مناقشة مقترح توحيد قيمة الخدمات المتشابهة بين قطاعي شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا مثل شهادات التخرج وفئاتها المختلفة والمقدم من كلية الآثار.

أثنت الدكتورة غادة فاروق على روح الفريق والتعاون المثمر بين الكليات فى القطاع مشيرة إلى أن الكليات يجب أن تتضافر فيما بينها لتحصيل افضل النتائج بعيدا عن العمل كجزر منفصلة ومستقلة.

وفى ضوء متابعة مجلس الدراسات لخطط البحث العلمى وعرض أفضل الممارسات لها داخل كليات الجامعة فقد استعرضت الدكتورة هيام وهبة وكيل كلية التجارة جهود ومخرجات قطاع الدراسات العليا والبحث العلمى بكلية التجارة والتى شملت التصنيف الدولى - خطة البحث العلمى - التطوير وافضل الممارسات-الشراكات-اعتماد الكلية-الدراسات العليا -الباحثين والابحاث العلمية.

كما تم عرض مقترح الخطة التنفيذية لاستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فى مجال إنتاج وتوطين التكنولوجيا.

وقدم الدكتور اسلام حجازى المدير التنفيذي للشبكات بالجامعة تقرير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر حيث عرض إحصائيات توضح الزيادات فى إعداد أعضاء هيئة التدريس على السيستم الخاص بالشبكة وزيادة. إعداد الرسائل المضافة وزيادة إعداد الموظفين المدربين على نظام الشبكات وتم تقديم اقتراح للتعاقد مع شركة لتحويل الميكروفيلم الأرشيفى لأفلام رقمية حديثة وذلك فى إطار مشروع الأرشيف الالكترونى الخاص بالجامعة.

واوضحت الدكتورة رشا إسماعيل البرنامج التدريبي لتطوير المواقع الإلكترونية وكيف تم تحديث صفحات الموقع المتعددة كأضافة " آفاتار" لكى يوضح لغة الإشارة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك على الصفحة الخاصة بمركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة.

وشرحت الدكتورة شيرويت الاحمدى مدير إدارة الوافدين الفرق بين نسب الطلاب الوافدين فى القطاع وكيفية زيادة اعدادهم.

وتقدمت الدكتورة ميريام فريد عياد مركز ضمان الجودة والاعتماد بالتهنئة لكل من كلية الطب، كلية الهندسة،كلية الآداب،التجارة، كلية التربية النوعية لحصول هذه الكليات على تجديد الاعتماد المؤسسي مع حصول بعض هذه الكليات على الاعتماد المؤسسي المشروط.

وفى ختام الجلسة استعرضت الدكتورة دينا لاشين مدير الوحدة المركزية لتطوير برامج الدراسات العليا تقرير أداء خاص بعمل الوحدة المركزية.