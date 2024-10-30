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الحكومة تقر نظام الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية حال عدم تحقيق الحد الأدنى للقبول

02:42 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    اجتماع مجلس الوزراء
  • عرض 37 صورة
    465033525_1059574029546350_9210457722067108058_nاجتماع مجلس الوزراء
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    اجتماع مجلس الوزراء
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كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات.

ووفق بيان صحفي صادر عن الحكومة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال -، وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية:

ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصي بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي تجاوز تلك النسبة.

أن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمي للطالب.

عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية

الالتزام بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.

يُقصد بالسنة التأسيسية في تطبيق أحكامه: محتوي علمي بنظام الساعات المعتمدة ينتهي منه الطالب فور اجتيازه، ويتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب لتؤهلهم للدراسة في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، وتقليص الفجوة المعرفية بين مُخرجات التعليم وما يُتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية، بهدف تحسين مُخرجات التعليم من الكوادر المُؤهلة لسُوق العمل.

مجلس الوزراء الجامعات الخاصة قانون الجامعات الخاصة
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